Путин примет участие в саммите АТЭС
В планах главы государства также совещание с членами кабмина и заседание, посвящённое ВПК.
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции Сбера, а также откроет в Москве памятник Достоевскому и проведёт ряд других совещаний и заседаний.
"Президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно. Сбербанк на следующей неделе проведёт конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании", — уточнил журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Также Путин откроет московский Дом Достоевского, со дня рождения которого на следующей неделе исполняется 200 лет. Кроме этого, глава государства намерен провести заседание Военно-промышленной комиссии и совещание с членами правительства. Не исключена также возможность, что у президента РФ, лидеров Азербайджана и Армении пройдут на неделе мероприятия, приуроченные к подписанию соглашения по Нагорному Карабаху.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе заседания Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь, белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.
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