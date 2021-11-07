Путин примет участие в саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции Сбера, а также откроет в Москве памятник Достоевскому и проведёт ряд других совещаний и заседаний.

"Президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно. Сбербанк на следующей неделе проведёт конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании", — уточнил журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

Также Путин откроет московский Дом Достоевского, со дня рождения которого на следующей неделе исполняется 200 лет. Кроме этого, глава государства намерен провести заседание Военно-промышленной комиссии и совещание с членами правительства. Не исключена также возможность, что у президента РФ, лидеров Азербайджана и Армении пройдут на неделе мероприятия, приуроченные к подписанию соглашения по Нагорному Карабаху.