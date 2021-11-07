Блогер Лена Миро назвала причину переезда актрисы Макеевой с мужем в Турцию

Известный блогер Лена Миро предположила, почему актриса Анастасия Макеева решила с мужем переехать в Турцию. По её версии, это связано с покупкой там квартиры по цене двушки в Кемерове.

"Во-первых, жизнь в Турции намного дешевле. Провинциальный городок, свеженькие панельки — это вам не Москва с её заоблачными на всё ценами. Во-вторых, сколько можно разоряться на гели для душа? Малёк Макеев — ремонтник, а вокруг — новостройки. Дешёвый ремонт на районе будет долго востребован. Мастерок и зубило — в руки и пошёл-ка работать", — написала Миро в своём блоге.

Миро также отметила, что в Турции жесточайшая конкуренция на брачном рынке. Мужчин там много, все они чрезвычайно "горячие", и если в России Мальков с мастерком — завидный жених, то на чужбине более завидная невеста — Макеева.

"А других баб там нет. Есть местные, которые не свяжутся с гастарбайтером, а понаехавшие наши бабы — даже при прочих равных — предпочтут Малькову жаркого турка. Совершенно правильное решение для неё — жить в Турции. Вон Даша Пынзарь — душная толстушка из "Дома-2" — тоже свалила со своим [мужем Сергеем]", — заключила блогер.