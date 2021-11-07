Кайли Дженнер затравили из-за сториз с концерта, на котором погибло 8 человек
Позднее модель удалила видео из "Инстаграма" и принесла свои извинения и соболезнования.
Фото © Instagram/kyliejenner
Видео © Twitter/tfnow
Подписчики светской дивы Кайли Дженнер набросились на звезду за публикацию видео, сделанного во время концерта американского рэпера и мужа модели Трэвиса Скотта. Дженнер обнародовала кадры с шоу, которое завершилось трагедией.
Звезда старается не разлучаться с супругом, и на фестиваль Astroworld Festival в Техасе она приехала вместе с ним. Во время выступления музыканта началась сильная давка, в которой погибло восемь человек.
Миллиардерша поделилась в Сети видео с концерта Скотта, на котором запечатлено огромное количество народа. Поклонники сочли эти кадры особенно пугающими и отметили, что подпевающая музыканту толпа вызвала у них ужас.
"Погибли люди, опомнись!" — написали в комментариях под роликом.
"Как можно так, это шоу убило людей", — прокомментировал один из подписчиков.
Ранее Лайф писал, что фанатки Кайли Дженнер пришли в ярость, когда увидели, что им пришло вместо брендовых купальников: девушки потратили неприятно большую сумму на комплекты от кумира, ожидая увидеть качество, но сильно об этом пожалели.
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