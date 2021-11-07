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Кайли Дженнер затравили из-за сториз с концерта, на котором погибло 8 человек

Позднее модель удалила видео из "Инстаграма" и принесла свои извинения и соболезнования.

7 ноября, 12:18
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CQKoTcFHRxa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kyliejenner</a></p>

Фото © Instagram/kyliejenner

Видео © Twitter/tfnow

Подписчики светской дивы Кайли Дженнер набросились на звезду за публикацию видео, сделанного во время концерта американского рэпера и мужа модели Трэвиса Скотта. Дженнер обнародовала кадры с шоу, которое завершилось трагедией.

Звезда старается не разлучаться с супругом, и на фестиваль Astroworld Festival в Техасе она приехала вместе с ним. Во время выступления музыканта началась сильная давка, в которой погибло восемь человек.

Миллиардерша поделилась в Сети видео с концерта Скотта, на котором запечатлено огромное количество народа. Поклонники сочли эти кадры особенно пугающими и отметили, что подпевающая музыканту толпа вызвала у них ужас.

"Погибли люди, опомнись!" написали в комментариях под роликом.

"Как можно так, это шоу убило людей", — прокомментировал один из подписчиков.

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Ранее Лайф писал, что фанатки Кайли Дженнер пришли в ярость, когда увидели, что им пришло вместо брендовых купальников: девушки потратили неприятно большую сумму на комплекты от кумира, ожидая увидеть качество, но сильно об этом пожалели.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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