Дезинфектолог рассказал о правилах уборки квартиры, где живёт больной ковидом

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал об особенностях дезинфекции помещений и соблюдении чистоты в квартире, если один из жильцов болеет коронавирусом. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что в случае подтверждения ковида нужно в первую очередь изолировать больного.

"Если вам приходится находиться в доме, где есть больной, и проводить там дезинфекцию, то нужно соблюдать все меры защиты. В первую очередь это респиратор достаточного класса защиты FFP2-FFP3, маска вас не защитит. Но больному нужно находиться в маске", — отметил он.

В случае, когда заболевшему приходится вместе с остальными пользоваться кухней и санузлом, важно помнить о проветривании помещений, уточнил Дубинин. По словам специалиста, уборку в них нужно начинать с контактных поверхностей — это двери, дверные ручки, столы, подлокотники и санузел целиком.

"Применяют не бытовую химию, а дезинфектанты из широкого перечня Роспотребнадзора, рекомендованного для борьбы с коронавирусом. В основном применяются четвертичные аммониевые соединения", — объяснил врач.

Как заметил эксперт, в комнате заболевшего проводить дезинфекцию бесполезно, а заходить в неё нужно только в респираторе и защитном костюме и затем оставлять его, например, в туалете. Респираторы и костюм также необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами, подчеркнул Дубинин.