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В Рязанской области сократят время работы кафе и ресторанов

Власти также намерены обеспечить проведение массовой вакцинации без очередей и долгого ожидания.

7 ноября, 11:28
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Правительство Рязанской области приняло решение ужесточить ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Николай Любимов в ходе визита в регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Мы усиливаем контроль. В крупных торговых центрах строго соблюдаются ограничения, но в небольших магазинах этого нет, так же, как и на транспорте. Мы будем разъяснять, что соблюдать их крайне необходимо. Будем продолжать кампанию по привлечению людей к вакцинации, в том числе за счёт внедрения QR-кодов", — сказал глава региона.

Он добавил, что данные требования будут применяться и к крупным предприятиям. По словам главы региона, руководство должно понимать свою ответственность. Он также отметил, что сократится режим работы общепита — до 21 часа. Кроме того, первоочередной задачей станет обеспечение массовой вакцинации без очередей и долгого ожидания. Прививка — единственная возможность справиться с этой инфекцией, рассчитываем, что люди это поймут, подытожил Любимов.

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Напомним, что в России выявили 39 165 заразившихся ковидом за сутки. В антилидерах Москва — 4975, Московская область — 3297, Санкт-Петербург — 2551.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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