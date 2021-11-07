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В России выявили 39 165 заразившихся ковидом за сутки

В антилидерах Москва — 4975, Московская область — 3297, Санкт-Петербург — 2551.

7 ноября, 08:08

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В России за минувшие сутки выявили 39 165 заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зафиксированных в стране случаев ковида с начала пандемии выросло до 8 795 095, сообщили в федеральном оперативном штабе.

В антилидерах по количеству заражённых Москва — 4975, Московская область — 3297, Санкт-Петербург — 2551. За 24 часа в РФ выздоровело 26 806 инфицированных коронавирусом, за всё время выписано после выздоровления 7 561 978 человек. За сутки в стране скончалось 1179 пациентов, всего с начала пандемии умерло 246 814 человек.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о пятикратном росте числа вакцинирующихся от ковида россиян. Вместе с тем глава Минздрава рекомендовал переболевшим гражданам пройти углублённую диспансеризацию, поскольку инфекция вызывает множество различных осложнений, связанных с поражением сердца.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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