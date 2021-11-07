В России выявили 39 165 заразившихся ковидом за сутки

В России за минувшие сутки выявили 39 165 заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зафиксированных в стране случаев ковида с начала пандемии выросло до 8 795 095, сообщили в федеральном оперативном штабе.

В антилидерах по количеству заражённых Москва — 4975, Московская область — 3297, Санкт-Петербург — 2551. За 24 часа в РФ выздоровело 26 806 инфицированных коронавирусом, за всё время выписано после выздоровления 7 561 978 человек. За сутки в стране скончалось 1179 пациентов, всего с начала пандемии умерло 246 814 человек.