В России выявили 39 165 заразившихся ковидом за сутки
В антилидерах Москва — 4975, Московская область — 3297, Санкт-Петербург — 2551.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
В России за минувшие сутки выявили 39 165 заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зафиксированных в стране случаев ковида с начала пандемии выросло до 8 795 095, сообщили в федеральном оперативном штабе.
В антилидерах по количеству заражённых Москва — 4975, Московская область — 3297, Санкт-Петербург — 2551. За 24 часа в РФ выздоровело 26 806 инфицированных коронавирусом, за всё время выписано после выздоровления 7 561 978 человек. За сутки в стране скончалось 1179 пациентов, всего с начала пандемии умерло 246 814 человек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о пятикратном росте числа вакцинирующихся от ковида россиян. Вместе с тем глава Минздрава рекомендовал переболевшим гражданам пройти углублённую диспансеризацию, поскольку инфекция вызывает множество различных осложнений, связанных с поражением сердца.
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