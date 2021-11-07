Врач назвала замену алкоголю для борьбы со стрессом на "ковикулах"
Вместо выпивки стоит отдать предпочтение занятиям спортом, что гораздо лучше укрепит здоровье в период пандемии.
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Бороться со стрессом на "ковикулах" с помощью алкоголя не лучшая идея, поскольку спиртное ослабляет иммунную систему, снижает способность организма бороться с инфекционными заболеваниями. Об альтернативе выпивке Лайфу рассказала консультант цифрового медицинского центра "Доктор рядом", врач-терапевт Мария Сергеева.
"Употребление алкоголя ослабляет иммунную систему, снижает способность организма бороться с инфекционными заболеваниями. Алкоголь в том числе способствует усилению панического, тревожного и депрессивного расстройств. Поэтому ошибочно думать, что алкоголь поможет вам справиться со стрессом", — объяснила она.
Врач посоветовала отдать предпочтение физической активности дома, например утренней зарядке. Регулярные занятия спортом способствуют укреплению иммунитета.
Ранее нарколог предложил полностью запретить продажу алкоголя в России на время пандемии. Он отметил, что потери от употребления спиртного несравнимо выше, чем потери от ковида. По его словам, закрытие алкомаркетов является проявлением здравого смысла со стороны властей, поскольку это соразмерная ответная мера на прекращение работы фитнес-центров и других досуговых учреждений.
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