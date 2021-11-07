Врач назвала замену алкоголю для борьбы со стрессом на "ковикулах"

Бороться со стрессом на "ковикулах" с помощью алкоголя не лучшая идея, поскольку спиртное ослабляет иммунную систему, снижает способность организма бороться с инфекционными заболеваниями. Об альтернативе выпивке Лайфу рассказала консультант цифрового медицинского центра "Доктор рядом", врач-терапевт Мария Сергеева.

"Употребление алкоголя ослабляет иммунную систему, снижает способность организма бороться с инфекционными заболеваниями. Алкоголь в том числе способствует усилению панического, тревожного и депрессивного расстройств. Поэтому ошибочно думать, что алкоголь поможет вам справиться со стрессом", — объяснила она.

Врач посоветовала отдать предпочтение физической активности дома, например утренней зарядке. Регулярные занятия спортом способствуют укреплению иммунитета.