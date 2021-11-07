"Подтвердила звание чемпионки мира": Бывший канадский фигурист восхитился победным выступлением Щербаковой в Турине
Наша соотечественница шла на третьем месте после короткой программы, однако безупречно откатала произвольную и сумела одержать победу.
Фото © Joosep Martinson — International Skating Union / International Skating Union via Getty Images
Бывший канадский фигурист, а ныне хореограф Ашер Хилл восхитился победным выступлением россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в итальянском Турине.
"Анна Щербакова подтвердила звание чемпионки мира. Её дорожки — одни из моих любимых в нынешнем сезоне. Она очень сильно прибавила в скольжении и артистизме. Новый личный рекорд! Браво", — написал Хилл в "Твиттере".
Напомним, Щербакова занимала третье место после короткой программы на этапе Гран-при в Турине. Однако она сумела безупречно откатать произвольную, обновив свой личный рекорд. В итоге действующая чемпионка мира заняла первое место по сумме двух прокатов.
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