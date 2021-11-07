Бывший канадский фигурист, а ныне хореограф Ашер Хилл восхитился победным выступлением россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в итальянском Турине.

"Анна Щербакова подтвердила звание чемпионки мира. Её дорожки — одни из моих любимых в нынешнем сезоне. Она очень сильно прибавила в скольжении и артистизме. Новый личный рекорд! Браво", — написал Хилл в "Твиттере".