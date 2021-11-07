Проигравшие в финале теннисного Кубка Билли Джин Кинг швейцарки обвинили россиянок в нечестной игре
Напомним, днём ранее наши спортсменки сумели пятый раз в истории стать победительницами турнира и вернуть себе трофей спустя 13 лет.
Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Швейцарские теннисистки обвинили россиянок в нечестной игре в финале Кубка Билли Джин Кинг из-за произведённой перед вторым матчем решающего противостояния замены. Об этом пишет Tennis Major.
"Я думаю, это было некрасиво, если честно. Но я уверена, что добро победит, что мы вернёмся и выиграем этот титул в следующий раз", — заявила швейцарка Белинда Бенчич.
По мнению проигравших спортсменок, россиянки специально произвели замену, чтобы против Бенчич могла сыграть Людмила Самсонова, а не Дарья Касаткина, которой противостояла Джил Тайхман.
"Я не хочу это оценивать, некоторые люди могут сказать, что это умный ход, но понять правду сейчас невозможно — либо у неё правда была травма, и это очень жалко, либо они сделали это специально, что было бы обманом", — заявил капитан швейцарской команды Ханс Гюнтхардт.
Ранее Лайф сообщал, что россиянки впервые за 13 лет стали обладателями Кубка Билли Джин Кинг. Турнир был известен под названием Кубок Федерации. До этого наши четырежды одерживали на нём победу, последняя из которых датирована 2008 годом.
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