После избиения подростка в Хабаровском крае возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения подростка в городе Советская Гавань Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что инцидент произошёл 30 октября на территории заброшенного детского сада. Отмечается, что в рамках расследования один из нападавших уже задержан. Им оказался 14-летний подросток. Решается вопрос о его заключении под стражу. Кроме того, правоохранители проверят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поскольку ранее парень уже привлекался к ответственности.