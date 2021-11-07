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После избиения подростка в Хабаровском крае возбудили уголовное дело

Также следователи проверят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

7 ноября, 10:24

Скриншот из видео © VK / "Советская Гавань" / Амур Поиск

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения подростка в городе Советская Гавань Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", — говорится в сообщении.

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Следователи выяснили, что инцидент произошёл 30 октября на территории заброшенного детского сада. Отмечается, что в рамках расследования один из нападавших уже задержан. Им оказался 14-летний подросток. Решается вопрос о его заключении под стражу. Кроме того, правоохранители проверят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поскольку ранее парень уже привлекался к ответственности.

Как сообщал Лайф, один из нападавших подростков занимается самбо. Парню, который успешно участвует в соревнованиях и выигрывает награды, всё сходит с рук. Его тренер уже в курсе случившегося, но ничего, кроме разъяснительной беседы, не предпринимал.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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