Зеленский уволил сотрудника СБУ, ответственного за чёрный список россиян
Ранее в перечень по ошибке внесли украинского актёра Валентина Томусяка.
Фото © Facebook / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Куксу, который отвечал за список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.
"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", — говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте украинского лидера.
Кукса занял пост руководителя департамента в начале года. Он лишился должности из-за недавнего скандала, когда в чёрный список по ошибке внесли украинского актёра Валентина Томусяка. Также в перечне оказались 10 умерших российских артистов, в том числе актриса Элина Быстрицкая, кинорежиссёр Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, а также Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков.
Ранее СБУ извинилась перед украинским актёром Томусяком за внесение его в чёрный список. В спецслужбе ошибку признали и отметили, что проведут дополнительную проверку.
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