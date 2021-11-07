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Зеленский уволил сотрудника СБУ, ответственного за чёрный список россиян

Ранее в перечень по ошибке внесли украинского актёра Валентина Томусяка.

7 ноября, 10:21
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2657515334498826&set=ecnf.100007211555008" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Владимир Зеленский </a></p>

Фото © Facebook / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Куксу, который отвечал за список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

"Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", — говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте украинского лидера.

Кукса занял пост руководителя департамента в начале года. Он лишился должности из-за недавнего скандала, когда в чёрный список по ошибке внесли украинского актёра Валентина Томусяка. Также в перечне оказались 10 умерших российских артистов, в том числе актриса Элина Быстрицкая, кинорежиссёр Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, а также Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков.

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Ранее СБУ извинилась перед украинским актёром Томусяком за внесение его в чёрный список. В спецслужбе ошибку признали и отметили, что проведут дополнительную проверку.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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