Зеленский уволил сотрудника СБУ, ответственного за чёрный список россиян

Кукса занял пост руководителя департамента в начале года. Он лишился должности из-за недавнего скандала, когда в чёрный список по ошибке внесли украинского актёра Валентина Томусяка. Также в перечне оказались 10 умерших российских артистов, в том числе актриса Элина Быстрицкая, кинорежиссёр Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, а также Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков.