Москвичка узнала о собственном изнасиловании из порно в соцсетях

Жительница столицы узнала о том, что стала жертвой изнасилования после того, как обнаружила в социальных сетях соответствующий видеоролик со своим участием. Об этом пишет издание kp.ru.

Инцидент произошёл на одной из квартирных вечеринок, куда 23-летнюю Марину пригласила подруга. Помимо девушек в компании отдыхало несколько парней. Молодые люди общались, распивали спиртное и танцевали. Ближе к полуночи стало очевидно, что Марина перебрала с алкоголем, поэтому девушка отправилась спать в соседнюю комнату.

Наутро москвичка очнулась в другой комнате, но не придала этому особого значения. Практически все участники вечеринки разошлись, за исключением подруги, хозяина квартиры и нескольких гостей. Марина поспала ещё пару часов и поехала домой. О минувшей ночи напоминали болезненные синяки на коленях, но откуда они взялись — девушка вспомнить не могла.

Зайдя в соцсети, Марина обнаружила фотографии, на которых она обнажена. Это вызвало ещё больше вопросов, поэтому девушка продолжила поиски и наткнулась на видео, в котором она заснята во время полового акта с одним из участников вечеринки. Осознав, что парень воспользовался её беспомощным состоянием, Марина заявила в полицию об изнасиловании.

"Беспомощным состоянием потерпевшей воспользовался один из гостей, который раздел её и совершил с девушкой половой акт. Всё происходящее снимал на видео другой гость вечеринки. Видеозапись они выложили в социальную сеть. Именно благодаря видео девушка узнала, что была изнасилована", — рассказал источник издания в правоохранительных органах.