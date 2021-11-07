В Подмосковье недовольные шумом жильцы обстреляли ремонтировавших лифт рабочих

В Подмосковье недовольные шумом жильцы набросились на лифтёров с пистолетом. Видео © t.me / Mash

В Балашихе Московской области жильцы нижних этажей были недовольны тем, что ремонтировавшие лифт рабочие шумят. Сначала они вызвали полицию, а затем пришли "поговорить" в пистолетом.

Как сообщает Mash, в многоэтажке на улице Чистопольская, 30 необходимо было быстро поменять лифты, иначе жителям пришлось бы ходить пешком. Ввиду срочности рабочим разрешили трудиться по ночам. Но некоторые жильцы сочли это недостаточно весомой причиной, чтобы нарушать их спокойствие. Они сначала вызвали полицию, потом затеяли драку с мастерами, но лифтёры оказались сильнее и жильцы пришли разбираться с оружием. Есть ли пострадавшие в результате произошедшего, неизвестно.