На Урале арестовали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача

В Свердловской области суд на два месяца арестовал обстрелявшего ковидную больницу и машину врача, сообщает региональное управление СК РФ.

"Принято к производству уголовное дело, возбуждённое по факту хулиганских действий с применением огнестрельного оружия, в результате которых была повреждена автомашина одного из сотрудников Городской больницы № 1 г. Асбеста, а также имущество данного медучреждения", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи допрашивают сотрудников ковидной больницы, которые находились на дежурстве на момент обстрела. Устанавливаются возможные очевидцы произошедшего, на месте случившегося работают криминалисты.

Ранее подозреваемого, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача, задержали, он написал явку с повинной. У стрелка были изъяты вещдоки, в том числе оружие.