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На Урале арестовали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, мужчине может грозить лишение свободы на семь лет.

7 ноября, 09:30
<p>Кадр из видео © <a href="https://sverdlovsk.sledcom.ru/Novosti/item/1626201/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Кадр из видео © СК РФ

В Свердловской области суд на два месяца арестовал обстрелявшего ковидную больницу и машину врача, сообщает региональное управление СК РФ.

"Принято к производству уголовное дело, возбуждённое по факту хулиганских действий с применением огнестрельного оружия, в результате которых была повреждена автомашина одного из сотрудников Городской больницы № 1 г. Асбеста, а также имущество данного медучреждения", говорится в сообщении.

В настоящее время следователи допрашивают сотрудников ковидной больницы, которые находились на дежурстве на момент обстрела. Устанавливаются возможные очевидцы произошедшего, на месте случившегося работают криминалисты.

Ранее подозреваемого, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача, задержали, он написал явку с повинной. У стрелка были изъяты вещдоки, в том числе оружие.

Врач назвал обстрел своей машины и ковидной больницы на Урале местью, но не ему

Врач назвал обстрел своей машины и ковидной больницы на Урале местью, но не ему

Напомним, 2 ноября в городе Асбесте Свердловской области были обстреляны ковидная больница и автомобиль врача. В результате происшествия никто не пострадал, однако машина получила серьёзные повреждения. В здании больницы разбито стекло, одна из пуль попала в кислородную разводку. Также злоумышленник стрелял по кабинету одного из врачей, но в этот момент там никого не было.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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