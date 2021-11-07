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В Красноярском крае систему QR-кодов продлили на неопределённый срок

Также детям до 18 лет нельзя будет посещать ТРЦ без сопровождения родителей или их законных представителей.

7 ноября, 09:23

Фото © Pixabay

Власти Красноярского края приняли решение о продлении на неопределённый срок действия системы QR-кодов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующие изменения уже внесены в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

"Система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесённом заболевании в ТРЦ продлевается на неопределённый срок — до улучшения эпидемиологической обстановки", — говорится на сайте регионального правительства.

Отмечается, что также в указе прописан запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.

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Ранее в федеральном оперативном штабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 48%. Для достижения коллективного иммунитета к инфекции должно привиться свыше 90 миллионов человек, то есть не менее 80% взрослого населения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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