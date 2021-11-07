В Красноярском крае систему QR-кодов продлили на неопределённый срок

Власти Красноярского края приняли решение о продлении на неопределённый срок действия системы QR-кодов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующие изменения уже внесены в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

"Система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесённом заболевании в ТРЦ продлевается на неопределённый срок — до улучшения эпидемиологической обстановки", — говорится на сайте регионального правительства.

Отмечается, что также в указе прописан запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.