Володин заявил о важности сотрудничества парламентов России и Белоруссии

Он отметил, что им предстоит проделать много работы в рамках реализации отраслевых союзных программ.

Парламенты России и Белоруссии должны принять десятки законодательных решений для обеспечения эффективной интеграции двух стран и реализации договорённостей их президентов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"На ближайшем заседании Парламентского собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран. Выработать "дорожную карту" участия депутатов в реализации интеграционных процессов", — написал Володин в телеграм-канале.

Он отметил, что парламентам предстоит проделать много работы в рамках реализации отраслевых союзных программ, которые помогут улучшить благосостояние граждан России и Белоруссии и сформировать общее экономическое пространство. Володин также подчеркнул, что профильным комитетам Госдумы и белорусскому Национальному собранию необходимо укреплять сотрудничество, используя в том числе онлайн-форматы работы.