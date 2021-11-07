Екатеринбург и Уфа получат более миллиарда рублей на инфраструктуру

Правительство России выделит более 1,1 миллиарда рублей на развитие городской инфраструктуры в Екатеринбурге и Уфе. Как сообщила пресс-служба кабмина, работа ведётся в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ".

"Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022–2023 годы, но будут получены регионами уже сейчас, так как строительные работы идут с опережением", — говорится в сообщении.

Средства хотят направить на реконструкцию улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге. Также в Академическом районе города нужна новая трамвайная линия. В Уфе средства потратят на ускоренную прокладку водовода в Кировском и Дёмском районах. В будущем это позволит возвести 16 миллионов квадратных метров жилья и обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой.