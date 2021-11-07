Дедовские плачи: Что можно и что нельзя делать 7 ноября

7 ноября православные христиане отмечают праздник праведной Тавифы и поминают святых мучеников Маркиана и Мартирия. По народному же календарю сегодняшняя дата носит название Дедовские плачи. Считалось, что в этот день родственники и близкие должны убираться на могилах, поминать усопших, а на поминальный стол ставить любимые блюда умерших.

Также 7 ноября принято давать еду нищим и помогать сиротам. Предки считали, что если отказать в помощи сироте, случится беда, а самым страшным грехом было обмануть такого человека.

В этот день по традиции нельзя есть хлеб, иначе весь следующий год будет тяжёлым. Зато 7 ноября считается хорошей датой для торговли и работы в огороде. Согласно старинным приметам, дождливый день предвещает позднюю зиму, а большое количество листьев на деревьях означает, что зимний сезон затянется.