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Дедовские плачи: Что можно и что нельзя делать 7 ноября

Например, сегодняшний день считается наиболее благоприятным для торговли и работы в огороде.

7 ноября, 08:33

Фото © Pixabay

7 ноября православные христиане отмечают праздник праведной Тавифы и поминают святых мучеников Маркиана и Мартирия. По народному же календарю сегодняшняя дата носит название Дедовские плачи. Считалось, что в этот день родственники и близкие должны убираться на могилах, поминать усопших, а на поминальный стол ставить любимые блюда умерших.

Также 7 ноября принято давать еду нищим и помогать сиротам. Предки считали, что если отказать в помощи сироте, случится беда, а самым страшным грехом было обмануть такого человека.

В этот день по традиции нельзя есть хлеб, иначе весь следующий год будет тяжёлым. Зато 7 ноября считается хорошей датой для торговли и работы в огороде. Согласно старинным приметам, дождливый день предвещает позднюю зиму, а большое количество листьев на деревьях означает, что зимний сезон затянется.

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Как сообщал Лайф, накануне весь мир праздновал Всемирный день мужчин. Праздник отмечается ежегодно в первую субботу ноября.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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