В Крыму сочли нацистским план Авакова по "возвращению" полуострова
Гридчина напомнила, что экс-министр является "крёстным отцом украинских нацбатальонов" и продолжает идеологическую линию гитлеровской Германии и США.
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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сочла план "реинтеграции" полуострова, о котором говорил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, нацистским.
Она напомнила, что Аваков является "крёстным отцом украинских нацбатальонов", продолжая идеологическую линию гитлеровской Германии и США, где существовали идеи по сегрегации населения. По её словам, Крым был, есть и будет российским.
"Я с уверенностью говорю, что Россия никогда не бросит своих братьев в ЛНР и ДНР, а также всех русских, проживающих за пределами России. А наша община максимально приложит свои усилия для защиты прав не только крымских украинцев, а также русскоязычных украинцев, проживающих на территории всей Украины", — цитирует её РИА "Новости".
Напомним, ранее Аваков предложил способ вернуть Украине Крым и Донбасс. Он заявил, что украинским властям следует принять "закон о коллаборантах", предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, и "закон об амнистии" — для людей, совершивших мелкие преступления. По его мнению, Киев должен сделать всё, чтобы у жителей Крыма и Донбасса возникло желание вернуться в состав Украины.
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