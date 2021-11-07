В Крыму сочли нацистским план Авакова по "возвращению" полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сочла план "реинтеграции" полуострова, о котором говорил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, нацистским.

Она напомнила, что Аваков является "крёстным отцом украинских нацбатальонов", продолжая идеологическую линию гитлеровской Германии и США, где существовали идеи по сегрегации населения. По её словам, Крым был, есть и будет российским.

"Я с уверенностью говорю, что Россия никогда не бросит своих братьев в ЛНР и ДНР, а также всех русских, проживающих за пределами России. А наша община максимально приложит свои усилия для защиты прав не только крымских украинцев, а также русскоязычных украинцев, проживающих на территории всей Украины", — цитирует её РИА "Новости".