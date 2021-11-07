НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Массовая драка с участием десятков людей в Подмосковье попала на видео

Очевидцы утверждают, что некоторые участники конфликта применяли оружие.

7 ноября, 08:05

Кадр из видео © VK / Sud Mraza

Около 20 человек устроили побоище в Подмосковье. Видео © VK / Sud Mraza

В Подмосковье, в городе Домодедово произошла массовая драка. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются участники инцидента. Её ход взяла под контроль прокуратура.

"По предварительным данным, вечером 6 ноября 2021 года в городском округе Домодедово между гражданами произошёл конфликт. Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента", — говорится на сайте ведомства.

Видео инцидента опубликовано в Сети. По данным автора ролика, всё началось со словесной перепалки. В результате конфликт перерос в побоище с участием примерно 20 человек. При этом очевидец говорит, что некоторые участники массовой драки применяли оружие, были слышны выстрелы.

Под Астраханью полицейские приехали из-за массовой драки, а уехали с пакетами конопли

Под Астраханью полицейские приехали из-за массовой драки, а уехали с пакетами конопли

Ранее почти 60 человек с травматами устроили разборки со стрельбой на АЗС в Крыму. Правоохранителям пришлось сделать несколько выстрелов в воздух, чтобы успокоить нарушителей.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1