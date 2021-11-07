Массовая драка с участием десятков людей в Подмосковье попала на видео

Около 20 человек устроили побоище в Подмосковье. Видео © VK / Sud Mraza

В Подмосковье, в городе Домодедово произошла массовая драка. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются участники инцидента. Её ход взяла под контроль прокуратура.

"По предварительным данным, вечером 6 ноября 2021 года в городском округе Домодедово между гражданами произошёл конфликт. Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента", — говорится на сайте ведомства.

Видео инцидента опубликовано в Сети. По данным автора ролика, всё началось со словесной перепалки. В результате конфликт перерос в побоище с участием примерно 20 человек. При этом очевидец говорит, что некоторые участники массовой драки применяли оружие, были слышны выстрелы.