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Севший в кукурузном поле самолёт A321 оказался никому не нужен

Сейчас воздушное судно находится на специальной площадке в аэропорту Жуковский.

7 ноября, 08:28

Фото © LIFE

Самолёт "Уральских авиалиний" A321, совершивший аварийную посадку в 2019 году на кукурузном поле в Подмосковье, до сих пор не утилизировали. Об этом рассказал основной совладелец и генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать, когда будет окончательно подписан отчёт о расследовании [аварии] и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию", — сказал гендиректор в интервью РБК.

Самолёт сейчас находится на специальной площадке в аэропорту Жуковский. По словам Скуратова, в ходе расследования аварии в двигателях воздушного судна были обнаружены птицы, которые туда попали, вероятно, при взлёте. Отчёт уже подготовлен, в настоящий момент Межгосударственный авиационный комитет обсуждает его с Росавиацией. Скуратов отметил, что члены экипажа того рейса до сих пор работают в авиакомпании и не планируют уходить.

Экстренно севший в Подмосковье A321 вывезли с поля — видео

Экстренно севший в Подмосковье A321 вывезли с поля — видео

Напомним, лайнер А321, вылетевший рейсом Москва — Симферополь, совершил жёсткую посадку 15 августа 2019 года около аэродрома Жуковский. Выжили все находившиеся на борту 226 пассажиров — всё благодаря экипажу. Двум пилотам было присвоено звание Героя России.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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