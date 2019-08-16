Путин присвоил звания Героев России пилотам, спасшим более 200 человек

Лидер страны отметил, что считает уровень подготовки лётного состава "Уральских авиалиний" удовлетворительным.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пилотам севшего на кукурузном поле лайнера "Уральских авиалиний" присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества. Об этом лидер страны сообщил на заседании Совбеза РФ.

— Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества, — сказал глава государства.

Лидер страны добавил, что уже подписал соответствующий указ.

При этом Владимир Путин выразил надежду, что подобных авиаинцидентов будет как можно меньше, а лучше чтобы вообще аналогичных происшествий не случалось. Однако качество подготовки лётного состава "Уральских авиалиний" лидер страны считает удовлетворительным.

Напомним, авиалайнер А321 "Уральских авиалиний" во время рейса Москва — Симферополь совершил аварийную посадку в кукурузном поле около Жуковского из-за попадания птиц в двигатели. Эксперты отмечают, что благодаря заслуге пилотов — Дамира Юсупова и Георгия Мурзина — удалось избежать жертв. Хотя командир экипажа аэробуса Дамир Юсупов не считает себя героем.