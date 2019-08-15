Пилот севшего в поле самолёта не считает себя героем

Командир экипажа отметил, что выполнял свою работу — спасал самолёт с пассажирами на борту.

41-летний Дамир Юсупов, командир экипажа лайнера А321 "Уральских авиалиний", выполнившего жёсткую посадку в кукурузном поле возле Раменского, не считает себя героем.

— Нет,— ответил он на вопрос журналистов, считает ли себя таковым.

По мнению мужчины, он просто выполнял свою работу и во время экстренной ситуации его заботило спасение самолёта со всеми пассажирами и экипажем на борту.

Как ранее сообщал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний", только вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек.

Во время ЧП на борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 74 человека. Погибших нет, и в этом, считают эксперты, заслуга членов экипажа.