Напавшим на отца с ребёнком в Москве предъявили обвинение в покушении на убийство
Уточняется, что в настоящий момент Следственный комитет ходатайствует об аресте злоумышленников.
Скриншот © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко
Четырём подозреваемым, задержанным за нападение на отца с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки, предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего".
"Проводится комплекс следственных действий, в том числе назначены судебные экспертизы. Истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых. В том числе организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений с использованием имеющихся криминалистических учётов", — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.
Уточняется, что Следственный комитет подал ходатайство об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемым от 17 до 19 лет.
Напомним, 5 ноября стало известно о том, что четверо парней вечером 4 ноября напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет. Там же подняли вопрос о переквалификации дела на другую статью.
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