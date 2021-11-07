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Напавшим на отца с ребёнком в Москве предъявили обвинение в покушении на убийство

Уточняется, что в настоящий момент Следственный комитет ходатайствует об аресте злоумышленников.

7 ноября, 08:38
<p>Скриншот © VK / <a href="https://vk.com/podslushano_v_nv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сообщество "Мой район Новые Ватутинки"</a> / Стёпа Шимко</p>

Скриншот © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко

Четырём подозреваемым, задержанным за нападение на отца с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки, предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего".

"Проводится комплекс следственных действий, в том числе назначены судебные экспертизы. Истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых. В том числе организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений с использованием имеющихся криминалистических учётов", говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что Следственный комитет подал ходатайство об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемым от 17 до 19 лет.

Адвокат напавших на мужчину с ребёнком привёл новую версию начала конфликта

Адвокат напавших на мужчину с ребёнком привёл новую версию начала конфликта

Напомним, 5 ноября стало известно о том, что четверо парней вечером 4 ноября напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет. Там же подняли вопрос о переквалификации дела на другую статью.

Избившие мужчину с ребёнком в Новой Москве — разнорабочие

Избившие мужчину с ребёнком в Новой Москве — разнорабочие

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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