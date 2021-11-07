Напавшим на отца с ребёнком в Москве предъявили обвинение в покушении на убийство

Четырём подозреваемым, задержанным за нападение на отца с ребёнком в столичном районе Новые Ватутинки, предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего".

"Проводится комплекс следственных действий, в том числе назначены судебные экспертизы. Истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых. В том числе организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений с использованием имеющихся криминалистических учётов", — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.