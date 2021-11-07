Автоледи перекрыла дорогу скорой и убедила инспектора ДПС заставить медиков её пропустить

Автоледи не пропускает карету скорой помощи в Юрге. Видео © Telegram / "Плохие новости"

В Сети негодуют из-за видео, на котором женщина-водитель не пропустила машину скорой помощи. По словам авторов ролика, в Юрге Кемеровской области на улице Павлова, 14 легковая иномарка не уступила автомобилю реанимации, у которого были включены проблесковые маячки.

Сотрудникам скорой пришлось обратиться к правоохранителям, после чего ситуация была разрешена. На кадрах видно, что в одном из дворов автомобиль Kia Rio не сдаёт назад, чтобы пропустить реанимобиль с включённым проблесковым маячком. Через какое-то время на место подъезжает экипаж ГИБДД. Сначала сотрудники полиции подходят к иномарке, а затем к скорой, после чего скорая сдаёт назад и уступает дорогу легковому автомобилю. Комментаторов возмутило, что отъехать заставили скорую, а не гражданский автомобиль.

В комментариях пользователи предположили, что у девушки сломалась машина, однако после того, как отъехала скорая, автомобиль без проблем тронулся и поехал. Другие посчитали, что автомобилистка попросту не умеет сдавать назад, "потому встала в позу". Тем не менее в настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками полиции.