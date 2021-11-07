Автоледи перекрыла дорогу скорой и убедила инспектора ДПС заставить медиков её пропустить
В комментариях пользователи предположили, что женщина попросту не умеет сдавать назад, "потому встала в позу".
Кадр из видео © Telegram / "Плохие новости"
Автоледи не пропускает карету скорой помощи в Юрге. Видео © Telegram / "Плохие новости"
В Сети негодуют из-за видео, на котором женщина-водитель не пропустила машину скорой помощи. По словам авторов ролика, в Юрге Кемеровской области на улице Павлова, 14 легковая иномарка не уступила автомобилю реанимации, у которого были включены проблесковые маячки.
Сотрудникам скорой пришлось обратиться к правоохранителям, после чего ситуация была разрешена. На кадрах видно, что в одном из дворов автомобиль Kia Rio не сдаёт назад, чтобы пропустить реанимобиль с включённым проблесковым маячком. Через какое-то время на место подъезжает экипаж ГИБДД. Сначала сотрудники полиции подходят к иномарке, а затем к скорой, после чего скорая сдаёт назад и уступает дорогу легковому автомобилю. Комментаторов возмутило, что отъехать заставили скорую, а не гражданский автомобиль.
В комментариях пользователи предположили, что у девушки сломалась машина, однако после того, как отъехала скорая, автомобиль без проблем тронулся и поехал. Другие посчитали, что автомобилистка попросту не умеет сдавать назад, "потому встала в позу". Тем не менее в настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками полиции.
Ранее Лайф писал, что таксист из Новороссийска отказался пропускать скорую помощь во дворе. Водитель показательно не давал медикам проехать 15 минут. Теперь ему предстоят разбирательства с полицией.
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