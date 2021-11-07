Три человека погибли при взрывах на востоке Афганистана

В результате взрывов, прогремевших в воскресенье в городе Джелалабад на востоке Афганистана, погибло по меньшей мере три человека. Об этом сообщила местная радиостанция Salam Watandar.

Два взрыва прогремели недалеко от городского отделения полиции, затем началась перестрелка между формированиями захватившего власть в стране радикального движения "Талибан"* и боевиками "Вилаят Хорасана"*, который является ячейкой ИГИЛ*. Двое погибших являлись сотрудниками полиции.

Ранее Лайф сообщал, что при атаке на резиденцию премьера Ирака пострадало 10 человек. По мнению российского политолога, несмотря на усиленную охрану района, где находится дом, там уже давно небезопасно.