В Госдуме призвали США "не безобразничать" из-за американских кораблей у Крыма

Там напомнили, что своё оружие Россия использует исключительно для защиты и обороны, но попытки провокаций будут пресечены на корню.

Соединённым Штатам не следует испытывать на прочность Россию, направляя свои корабли в территориальные воды у берегов Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

"Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек", — цитирует его РИА "Новости".

Он добавил, что любые попытки провокаций "будут пресечены на корню". При этом РФ не заинтересована в конфликтах и всегда выступает за диалог. Военным путём не решить никакие проблемы и вопросы. Поэтому все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров. Наша страна использует своё оружие исключительно для защиты и обороны, напомнил Шеремет.