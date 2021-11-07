В Госдуме призвали США "не безобразничать" из-за американских кораблей у Крыма
Там напомнили, что своё оружие Россия использует исключительно для защиты и обороны, но попытки провокаций будут пресечены на корню.
Соединённым Штатам не следует испытывать на прочность Россию, направляя свои корабли в территориальные воды у берегов Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
"Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек", — цитирует его РИА "Новости".
Он добавил, что любые попытки провокаций "будут пресечены на корню". При этом РФ не заинтересована в конфликтах и всегда выступает за диалог. Военным путём не решить никакие проблемы и вопросы. Поэтому все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров. Наша страна использует своё оружие исключительно для защиты и обороны, напомнил Шеремет.
Ранее шестой флот США направил в Чёрное море флагманский командный корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") для проведения операций с силами НАТО. Также вместе с ним в акватории находился вооружённый крылатыми ракетами эсминец США Porter ("Портер").
Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet