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Регион
Опубликовано 7 ноября 2021, 13:10

В Госдуме призвали США "не безобразничать" из-за американских кораблей у Крыма

Там напомнили, что своё оружие Россия использует исключительно для защиты и обороны, но попытки провокаций будут пресечены на корню.

Соединённым Штатам не следует испытывать на прочность Россию, направляя свои корабли в территориальные воды у берегов Крыма. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

"Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек", — цитирует его РИА "Новости".

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Он добавил, что любые попытки провокаций "будут пресечены на корню". При этом РФ не заинтересована в конфликтах и всегда выступает за диалог. Военным путём не решить никакие проблемы и вопросы. Поэтому все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров. Наша страна использует своё оружие исключительно для защиты и обороны, напомнил Шеремет.

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Ранее шестой флот США направил в Чёрное море флагманский командный корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") для проведения операций с силами НАТО. Также вместе с ним в акватории находился вооружённый крылатыми ракетами эсминец США Porter ("Портер").

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Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet

Алексей Дёмин
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