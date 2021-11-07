В Саудовской Аравии назвали покушение на премьера Ирака трусливым терактом

В МИД Саудовской Аравии осудили покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми и назвали произошедшее "трусливым терактом". Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства было опубликовано в "Твиттере".

"МИД подтверждает, что (королевство. — Прим. Лайфа) стоит на стороне правительства и народа Ирака в его борьбе со всеми террористами, которые тщетно пытаются подорвать безопасность и стабильность Ирака и помешать его росту и благополучию", — отмечается в сообщении.

Нападение на резиденцию премьера также осудили в Египте, Ливане, Катаре, ОАЭ и Кувейте. А глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона готова оказать помощь в расследовании атаки.