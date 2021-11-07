В Саудовской Аравии назвали покушение на премьера Ирака трусливым терактом
Нападение на резиденцию главы кабмина также осудили в Египте, Ливане, Катаре, ОАЭ, Кувейте.
Фото © МИД Саудовской Аравии
В МИД Саудовской Аравии осудили покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми и назвали произошедшее "трусливым терактом". Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства было опубликовано в "Твиттере".
"МИД подтверждает, что (королевство. — Прим. Лайфа) стоит на стороне правительства и народа Ирака в его борьбе со всеми террористами, которые тщетно пытаются подорвать безопасность и стабильность Ирака и помешать его росту и благополучию", — отмечается в сообщении.
Нападение на резиденцию премьера также осудили в Египте, Ливане, Катаре, ОАЭ и Кувейте. А глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона готова оказать помощь в расследовании атаки.
Как сообщал Лайф, нападение произошло минувшей ночью. В результате атаки пострадало несколько охранников резиденции премьер-министра. Сам же Мустафа аль-Казыми получил незначительные ранения.
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