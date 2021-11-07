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В Забайкалье снова откроются ТЦ и кафе, но только для посетителей с QR-кодами

В список заведений входят торговые центры, за исключением тех, чья площадь на 50% и более занята продуктами питания.

7 ноября, 10:38
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

С 8 ноября в Забайкальском крае для посещения кафе и ресторанов будут действовать QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса или перенесённое в последние полгода заболевание. Сообщение опубликовано на официальном портале региона.

"В крае вновь откроются рестораны и кафе, но попасть в них можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации", — заявил вице-премьер краевого правительства Александр Бардалеев.

Вице-премьер отметил, что также QR-коды будут необходимы для посещения крупных торговых центров и предприятий бытовых услуг. Исключение составят торговые центры, чья площадь на 50% и более занята продуктами питания.

На Камчатке продлили действие системы QR-кодов

На Камчатке продлили действие системы QR-кодов

Ранее Лайф писал, что в Красноярском крае систему QR-кодов продлили на неопределённый срок. Также детям до 18 лет нельзя будет посещать ТРЦ без сопровождения родителей или их законных представителей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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