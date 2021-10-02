Фанатки пришли в ярость от Кайли Дженнер, когда увидели, что им пришло вместо брендовых купальников
Девушки потратили неприятно большую сумму на комплекты от кумира, ожидая увидеть качество, но сильно об этом пожалели.
24-летняя миллионерша из семейства Кардашьян Кайли Дженнер в конце августа анонсировала свой бренд купальников, чем привела фанаток и в восторг, и в недоумение. Несмотря на завершение пляжного сезона, девушки с нетерпением ждали новинки от кумира и раскупили всё, стоило им только появиться на сайте, игнорируя цену в 80 долларов (около 5,8 тыс. рублей).
Фото © Instagram/kylieswim
Однако стоило фанаткам получить заветные посылки, как их ждало жестокое разочарование. Своё недовольство девушки принялись изливать в "Тикток", рассказывая о проблемах купальников от Кайли. Почему-то вместо брендовых вещей в коробках оказались тряпки, качество которых было далеко даже от китайских подделок. Неровные швы, торчащие нитки, внезапная чёрная строчка, тончайшая ткань — всё это взбесило даже самых ярых почитательниц семейства Кардашьян.
Видео © TikTok / kindredl и briannaxrenee
Я бы показала купальник на себе, но он настолько плох, что это кошмар. Я знала, что он будет без пуш-апа, но ткань настолько тонкая, что видно вообще всё и везде. Я лучше бикини видела в массмаркете — и не по конским ценам
В комментариях девушки поддержали возмущение недовольных покупательниц, ведь в жизни купальники от Кайли Дженнер оказались совершенно не применимы. Ткань быстро пострадает от хлорированной или солёной воды, а ширина плавок заставит многих гадать, как можно плавать в таком и не показать всем чуть больше, чем планировала.
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