Фанатки пришли в ярость от Кайли Дженнер, когда увидели, что им пришло вместо брендовых купальников

24-летняя миллионерша из семейства Кардашьян Кайли Дженнер в конце августа анонсировала свой бренд купальников, чем привела фанаток и в восторг, и в недоумение. Несмотря на завершение пляжного сезона, девушки с нетерпением ждали новинки от кумира и раскупили всё, стоило им только появиться на сайте, игнорируя цену в 80 долларов (около 5,8 тыс. рублей).

Фото © Instagram/kylieswim

Однако стоило фанаткам получить заветные посылки, как их ждало жестокое разочарование. Своё недовольство девушки принялись изливать в "Тикток", рассказывая о проблемах купальников от Кайли. Почему-то вместо брендовых вещей в коробках оказались тряпки, качество которых было далеко даже от китайских подделок. Неровные швы, торчащие нитки, внезапная чёрная строчка, тончайшая ткань — всё это взбесило даже самых ярых почитательниц семейства Кардашьян.

Видео © TikTok / kindredl и briannaxrenee

Я бы показала купальник на себе, но он настолько плох, что это кошмар. Я знала, что он будет без пуш-апа, но ткань настолько тонкая, что видно вообще всё и везде. Я лучше бикини видела в массмаркете — и не по конским ценам kindredl