НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фанатки пришли в ярость от Кайли Дженнер, когда увидели, что им пришло вместо брендовых купальников

Девушки потратили неприятно большую сумму на комплекты от кумира, ожидая увидеть качество, но сильно об этом пожалели.

2 октября, 12:00

Фото © Instagram/kylieswim и TikTok/kindredl

24-летняя миллионерша из семейства Кардашьян Кайли Дженнер в конце августа анонсировала свой бренд купальников, чем привела фанаток и в восторг, и в недоумение. Несмотря на завершение пляжного сезона, девушки с нетерпением ждали новинки от кумира и раскупили всё, стоило им только появиться на сайте, игнорируя цену в 80 долларов (около 5,8 тыс. рублей).

Фото © Instagram/kylieswim

Фото © Instagram/kylieswim

Однако стоило фанаткам получить заветные посылки, как их ждало жестокое разочарование. Своё недовольство девушки принялись изливать в "Тикток", рассказывая о проблемах купальников от Кайли. Почему-то вместо брендовых вещей в коробках оказались тряпки, качество которых было далеко даже от китайских подделок. Неровные швы, торчащие нитки, внезапная чёрная строчка, тончайшая ткань — всё это взбесило даже самых ярых почитательниц семейства Кардашьян.

Видео © TikTok / kindredl и briannaxrenee

Я бы показала купальник на себе, но он настолько плох, что это кошмар. Я знала, что он будет без пуш-апа, но ткань настолько тонкая, что видно вообще всё и везде. Я лучше бикини видела в массмаркете — и не по конским ценам

kindredl

В комментариях девушки поддержали возмущение недовольных покупательниц, ведь в жизни купальники от Кайли Дженнер оказались совершенно не применимы. Ткань быстро пострадает от хлорированной или солёной воды, а ширина плавок заставит многих гадать, как можно плавать в таком и не показать всем чуть больше, чем планировала.

Звезда "Дома-2" побила все рекорды, изменив в фотошопе даже свою причёску, но выдала её одна деталь

Звезда "Дома-2" побила все рекорды, изменив в фотошопе даже свою причёску, но выдала её одна деталь

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Семья Кардашьян в восторге": Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребёнка

21 августа, 08:39

Рианна напомнила, кто главный среди всех звёзд в Instagram, показав идеальную фигуру в кожаном боди

вчера в 15:08

Девушка осталась в шоке, когда пересмотрела видео с пляжа и поняла, кого на самом деле снимал её муж

сегодня в 14:00

Актриса Лия Ахеджакова прояснила ситуацию с допросом из-за спектакля

сегодня в 13:21

Врач рассказал про технику 10-3-2-1, после которой вы будете засыпать, как только коснётесь подушки

сегодня в 13:00

Новости партнеров

Layer 1