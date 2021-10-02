Косплеерша продаёт горячие фото, чтобы спастись от болезни, которая изменила её до неузнаваемости

Несколько лет назад Рэйчел Хакл из Рексема, Британия, похудела до 25 килограммов. Девушке поставили диагноз: анорексия. Но, когда на её теле начали появляться волдыри, специалисты поняли: где-то они ошиблись. Выяснилось, что загадочное состояние девушки, не дающее ей покоя, называется пемфигус (ещё называют пузырчаткой из-за болезненных волдырей, появляющихся на коже и слизистой).

Фото © Instagram / ivytenebrae

Лечение не из дешёвых и в страховку не входит. К тому же из-за проблем со здоровьем Рэйчел пришлось уволиться из юридической фирмы. Но девушка нашла способ подзаработать

Фото © Instagram / ivytenebrae

Раньше Рэйчел уже работала моделью, поэтому она решила завести аккаунт в OnlyFans и с помощью эротических съёмок зарабатывать себе на лечение. Уже вскоре после начала карьеры в сервисе ей не только стало хватать на процедуры и медикаменты — доход от профиля стал покрывать все потребности девушки. Неудивительно, что сейчас Рэйчел заколачивает по 4 тысячи фунтов стерлингов в месяц (почти 400 тысяч рублей).

Я обязана своей жизнью OnlyFans. Этот сервис буквально спас меня. Я так благодарна своим подписчикам и всему, что они для меня сделали. Честно говоря, раньше каждый день просыпалась с мыслью, что скоро умру Рэйчел Хакл

Фото © Instagram / ivytenebrae