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МИД Франции осудил покушение на премьер-министра Ирака

В Париже не поддерживают любую форму дестабилизации страны, насилия и запугивания.

7 ноября, 12:04

Фото © Pixabay

МИД Франции осудил атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми с применением беспилотников. Об этом говорится в заявлении представителя французского внешнеполитического ведомства.

"Франция самым решительным образом осуждает покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми в его доме в воскресенье утром", — сообщается в коммюнике.

Кроме того, отмечается, что Париж одобряет демократический процесс в Ираке, недавно отмеченный удовлетворительной организацией выборов в законодательные органы. Представитель МИД Франции уточнил, что страна не поддерживает любую форму дестабилизации страны, насилия и запугивания. Она является сторонником иракских властей и народа, а также призывает к сдержанности и успокоению обстановки.

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Напомним, ранее резиденцию премьера Ирака атаковали беспилотником со взрывчаткой. Сам аль-Казыми в своем Twitter подтвердил, что с ним всё в порядке.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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