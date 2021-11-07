МИД Франции осудил покушение на премьер-министра Ирака

МИД Франции осудил атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми с применением беспилотников. Об этом говорится в заявлении представителя французского внешнеполитического ведомства.

"Франция самым решительным образом осуждает покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми в его доме в воскресенье утром", — сообщается в коммюнике.

Кроме того, отмечается, что Париж одобряет демократический процесс в Ираке, недавно отмеченный удовлетворительной организацией выборов в законодательные органы. Представитель МИД Франции уточнил, что страна не поддерживает любую форму дестабилизации страны, насилия и запугивания. Она является сторонником иракских властей и народа, а также призывает к сдержанности и успокоению обстановки.