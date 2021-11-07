В Екатеринбурге блокадницу обокрали на 1,2 миллиона рублей

В Екатеринбурге правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" по факту хищения 1,2 миллиона рублей у 85-летней пенсионерки, пережившей блокаду Ленинграда.

Злоумышленница позвонила блокаднице и притворилась её племянницей. Она сообщила, что попала в ДТП, и попросила перевести ей деньги. Голос мошенницы показался пенсионерке схожим с голосом племянницы, и она согласилась. Когда она рассказала родным об обмане, те обратились в полицию.

"По данному факту отделом полиции № 7 возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к этому циничному хищению", — сообщили порталу E1.ru в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.