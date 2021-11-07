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Аналитик ответил на слова Тимошенко об упущенной Киевом возможности купить дешёвый газ

По его словам, в течение всего года голубое топливо в Европе стоило дорого и часть его объёмов в Незалежной шли на потребление.

7 ноября, 11:34
<p>Фото © Jens Büttner/ Picture Alliance via Getty Images</p>

Фото © Jens Büttner/ Picture Alliance via Getty Images

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко манипулирует цифрами, говоря о том, что Украина могла заполнить свои подземные хранилища дешёвым газом, но не сделала этого. Такую точку зрения высказал эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Фактически весь 2021 год газ в Европе стоил дорого, именно поэтому Украина и не закупила его в большом объёме, не закачала в свои подземные хранилища и плохо подготовилась к отопительному сезону", — сказал он в беседе с RT.

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По словам Юшкова, у Украины на начало отопительного сезона было 18 млрд куб. м газа в хранилище, но на самом деле 4 млрд из них принадлежат иностранным трейдерским компаниям, которые не намерены оставлять их для украинского рынка. То есть на данный момент в её хранилищах меньше 14 млрд куб. м, что крайне недостаточно. Эксперт констатировал, что Незалежная действительно не подготовилась.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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