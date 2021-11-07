Аналитик ответил на слова Тимошенко об упущенной Киевом возможности купить дешёвый газ
По его словам, в течение всего года голубое топливо в Европе стоило дорого и часть его объёмов в Незалежной шли на потребление.
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Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко манипулирует цифрами, говоря о том, что Украина могла заполнить свои подземные хранилища дешёвым газом, но не сделала этого. Такую точку зрения высказал эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Фактически весь 2021 год газ в Европе стоил дорого, именно поэтому Украина и не закупила его в большом объёме, не закачала в свои подземные хранилища и плохо подготовилась к отопительному сезону", — сказал он в беседе с RT.
По словам Юшкова, у Украины на начало отопительного сезона было 18 млрд куб. м газа в хранилище, но на самом деле 4 млрд из них принадлежат иностранным трейдерским компаниям, которые не намерены оставлять их для украинского рынка. То есть на данный момент в её хранилищах меньше 14 млрд куб. м, что крайне недостаточно. Эксперт констатировал, что Незалежная действительно не подготовилась.
Ранее бывший депутат Верховной рады заявил, что Украине будет "очень сложно пережить предстоящую зиму" из-за отсутствия прямого диалога с Россией по вопросу газа.
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