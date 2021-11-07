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Россия направит Афганистану очередную партию гуманитарной помощи

Также из страны вывезут жителей, которые имеют российское гражданство.

7 ноября, 11:12

Фото © Ahmad Seddiqi / Anadolu Agency via Getty Images

В ноябре Россия отправит в Афганистан очередную крупную партию гуманитарной помощи. В частности, жителям страны привезут продукты питания. Для этого сейчас организуют спецрейсы, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".

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Ранее лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана. Стороны также обсудили вывоз из республики иностранных граждан и афганцев, которые помогали международной коалиции.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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