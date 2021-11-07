Россия направит Афганистану очередную партию гуманитарной помощи

В ноябре Россия отправит в Афганистан очередную крупную партию гуманитарной помощи. В частности, жителям страны привезут продукты питания. Для этого сейчас организуют спецрейсы, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1".