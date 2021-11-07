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Саакашвили объяснил видео своего обеда в разгар "голодовки" в тюрьме

По словам политика, то, что он получал на приёме у врача, "не является питанием".

7 ноября, 11:07
<p>Кадр из видео © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/moc.gov.ge/?__tn__=-UC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia</a></p>

Кадр из видео © Facebook / სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил кадры из тюрьмы, опубликованные ранее Минюстом страны, на которых он ест во время объявленной им голодовки. Соответствующее обращение размещено в Facebook.

По словам Саакашвили, принимать пищу разрешено только в камерах, а в медицинском кабинете принимают лекарства "в различных формах" — в виде таблеток или жидкости.

Экс-президент подчеркнул, что "по сей день не нарушал норм голодовки" и то, что он получал на приёме у врача, "не является питанием". Он добавил, что планирует продолжать голодовку, особенно после опубликованного видео.

"Удар по доверию": Адвокат объяснил видео обеда "голодающего" в тюрьме Саакашвили

"Удар по доверию": Адвокат объяснил видео обеда "голодающего" в тюрьме Саакашвили

Ранее Лайф писал, что специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Также в ведомстве показали, чем именно питается находящийся в заключении Саакашвили.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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