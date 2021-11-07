Саакашвили объяснил видео своего обеда в разгар "голодовки" в тюрьме
По словам политика, то, что он получал на приёме у врача, "не является питанием".
Кадр из видео © Facebook / სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил кадры из тюрьмы, опубликованные ранее Минюстом страны, на которых он ест во время объявленной им голодовки. Соответствующее обращение размещено в Facebook.
По словам Саакашвили, принимать пищу разрешено только в камерах, а в медицинском кабинете принимают лекарства "в различных формах" — в виде таблеток или жидкости.
Экс-президент подчеркнул, что "по сей день не нарушал норм голодовки" и то, что он получал на приёме у врача, "не является питанием". Он добавил, что планирует продолжать голодовку, особенно после опубликованного видео.
Ранее Лайф писал, что специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Также в ведомстве показали, чем именно питается находящийся в заключении Саакашвили.
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