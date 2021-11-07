Под Новосибирском поймали экс-полицейского, сбежавшего из психбольницы

В Новосибирской области задержали экс-полицейского, который 4 ноября сбежал из психиатрической больницы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в городе Краснообске Новосибирской области Артамонова Е.А., который 4 ноября самовольно покинул специализированное медицинское учреждение, где содержался в принудительном судебном порядке", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что задержанного доставили в отдел полиции. После установления всех обстоятельств побега экс-полицейского направят обратно в лечебное учреждение, куда он попал в 2015 году после того, как пытался убить следователя.