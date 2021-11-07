Москвичей предупредили о наступлении метеорологической зимы

В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с "глубокой осени" на "предзимье", потихоньку наступает метеорологическая зима. В Москве и Подмосковье зима начнёт давать о себе знать уже в среду, когда ударят первые морозы, а к 15 ноября в столице и вовсе похолодает до минус пяти градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram.

"Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда — автомобилистов ждёт настоящий день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться! Кроме того, прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые будут напоминать барическую пилу, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", — предупредил Тишковец, отметив, что это всего лишь разминка перед наступлением метеорологической зимы, которое (с опозданием в пять суток) всё-таки произойдёт к середине месяца.

По словам Тишковца, погода изменится уже во вторник. Ранним утром дождь сменится снегом. Кроме того, прогнозируются гололедица и заморозки, а из-за сильного ветра температура будет ощущаться гораздо ниже. По ощущениям будет казаться, что на улице как будто не ноль, а минус 5–7 градусов, что больше соответствует декабрьской температуре. Синоптик предупредил, что вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов.

В среду распогодится, но ударят первые "ощутимые морозцы", ночью будет до минус 2–7 градусов, днём уже не выше нуля. В четверг днём прогнозируется от двух градусов мороза до трёх градусов тепла, а в утренние часы возможен ледяной дождь. В пятницу и субботу ожидаются преимущественно дожди, а в воскресенье — влажные снегопады, которые в понедельник уже сменятся снегопадами в твёрдой фазе, так как к 15 ноября похолодает до нуля – минус пяти градусов, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров. К этому дню наступит метеорологическая зима, заключил метеоролог.