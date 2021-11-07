Греф оценил риск образования "пузыря" в потребительском кредитовании

"Каждая выдача кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объёме исполнять все свои обязательства без ущерба для качества жизни", — пояснил глава банка в интервью РИА "Новости".

Комментируя опасения по поводу роста потребкредитования в стране, Греф отметил, что Банк России благодаря своим инструментам противодействия рискам и количественным ограничениям сможет обеспечить эффективное регулирование при возникновении признаков формирования "пузыря" на рынке потребительских кредитов. По словам главы Сбербанка, бояться нечего ещё и потому, что у россиян высоко развита платёжная дисциплина. По его мнению, это показал период пандемии. Греф заметил, что сейчас наблюдается эффект отложенного спроса, то есть люди начинают покупать то, что не смогли приобрести в 2020 году.