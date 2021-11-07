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Шойгу рассказал о причинах захода кораблей ВМС США в Чёрное море

Глава Минобороны не исключил возможных провокаций с американской стороны.

7 ноября, 11:40
<p>Фото © ТАСС / Паулин Евгений</p>

Фото © ТАСС / Паулин Евгений

Россия намерена проводить собственные учения Военно-морского флота в Чёрном море, пока тренировочные манёвры в той же акватории будут выполнять военные корабли США, Украины и Грузии. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Россия будет внимательно отслеживать все действия иностранных кораблей.

"Мы понимаем: когда в Чёрное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное и большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нём, то есть он идёт не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации", — сказал Шойгу.

Глава Минобороны объяснил, что не только США пытаются подобным образом "проверить" Россию. Он указал на постоянные попытки проверить, "насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны".

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Ранее стало известно, что шестой флот США направил в Чёрное море флагманский командный корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") для проведения операций с силами НАТО. Вместе с ним в акваторию зашёл вооружённый крылатыми ракетами эсминец США Porter ("Портер"). В связи с активизацией Североатлантического альянса у границ России в Совфеде предупредили об угрозе военного столкновения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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