Шойгу рассказал о причинах захода кораблей ВМС США в Чёрное море

Россия намерена проводить собственные учения Военно-морского флота в Чёрном море, пока тренировочные манёвры в той же акватории будут выполнять военные корабли США, Украины и Грузии. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Россия будет внимательно отслеживать все действия иностранных кораблей.

"Мы понимаем: когда в Чёрное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное и большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нём, то есть он идёт не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации", — сказал Шойгу.

Глава Минобороны объяснил, что не только США пытаются подобным образом "проверить" Россию. Он указал на постоянные попытки проверить, "насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны".