После драки со стрельбой в Балашихе возбудили уголовное дело

После драки со стрельбой из травмата в одной из многоэтажек в подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"В ходе конфликта одним из участников был произведён выстрел, предположительно, из травматического пистолета. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство", — говорится в сообщении.