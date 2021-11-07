После драки со стрельбой в Балашихе возбудили уголовное дело
Конфликт произошёл из-за шума, который издавали лифтёры посреди ночи.
Скриншот из видео © t.me / Mash
После драки со стрельбой из травмата в одной из многоэтажек в подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
"В ходе конфликта одним из участников был произведён выстрел, предположительно, из травматического пистолета. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство", — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошёл в многоэтажке на улице Чистопольской, 30 в подмосковной Балашихе. Из-за срочности рабочим разрешили осуществлять ремонтные работы с лифтом ночью, но этого не оценили местные жители, которые неоднократно жаловались в полицию на шум. В результате недовольные жильцы решили самостоятельно "поговорить" с лифтёрами и затеяли драку.
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