НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянин нашёл в квартире соседа под ванной отрубленную женскую руку

Предварительная судмедэкспертиза показала, что конечность отрезана около двух месяцев назад.

7 ноября, 12:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В одной из квартир Набережных Челнов обнаружили чудовищную находку — оторванную человеческую конечность. Об этом сообщили "Челнинские известия".

"Посчастливилось" обнаружить "сюрприз" жителю дома 18-го комплекса поселка ЗЯБ. Так под ванной у своего соседа, 73-летнего мужчины, он нашёл не чистящие средства, а отрубленную и уже засохшую левую женскую кисть. О своей находке он сразу сообщил в полицию. Предварительная судмедэкспертиза показала, что конечность отрезана около двух месяцев назад. В настоящее время проводится проверка для установления всех подробностей и обстоятельств произошедшего. Идёт сбор материала для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Ранее Лайф писал о том, что на Украине пенсионерка с дочерью умерли от голода, их тела три недели лежали в квартире.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве врача

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве врача

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1