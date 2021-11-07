Россиянин нашёл в квартире соседа под ванной отрубленную женскую руку

"Посчастливилось" обнаружить "сюрприз" жителю дома 18-го комплекса поселка ЗЯБ. Так под ванной у своего соседа, 73-летнего мужчины, он нашёл не чистящие средства, а отрубленную и уже засохшую левую женскую кисть. О своей находке он сразу сообщил в полицию. Предварительная судмедэкспертиза показала, что конечность отрезана около двух месяцев назад. В настоящее время проводится проверка для установления всех подробностей и обстоятельств произошедшего. Идёт сбор материала для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".