Вице-премьер Борисов назвал беспилотники будущим вооружённых сил

Россия имеет полный спектр беспилотных систем, включая летательные, сухопутные и подводные аппараты. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, работа в этом направлении будет продолжаться, поскольку это будущее вооружённых сил.

"Нам действительно есть, чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет, мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств, работа в этом направлении ведётся очень интенсивно, потому что это очень устойчивый тренд, это будущее развития вооружённых сил", — рассказал Борисов в эфире телеканала "Россия-1".