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Прокуратура в Красноярске начала проверку из-за стрельбы на футбольном матче

Мужчина во время состязания открыл огонь по несовершеннолетнему игроку.

7 ноября, 12:29

Фото © Pixabay

Прокуратура организовала проверку по факту причинения телесных повреждений 17-летнему футболисту в спортивном зале. Происшествие случилось во время турнира на улице Грунтовой в Кировском районе Красноярска. Виной всему стала ссора между болельщиком и юным спортсменом.

"В результате произошедшего конфликта 43-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего подростка. Несовершеннолетнему причинены телесные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также правомерность выдачи мужчине разрешения на оружие. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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А ранее после избиения подростка в Хабаровском крае возбудили уголовное дело. Как сообщал Лайф, один из нападавших занимается самбо. Парню, который успешно участвует в соревнованиях и выигрывает награды, всё сходит с рук. Его тренер уже в курсе случившегося, но ничего, кроме разъяснительной беседы, не предпринимал.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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