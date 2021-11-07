Прокуратура в Красноярске начала проверку из-за стрельбы на футбольном матче

Прокуратура организовала проверку по факту причинения телесных повреждений 17-летнему футболисту в спортивном зале. Происшествие случилось во время турнира на улице Грунтовой в Кировском районе Красноярска. Виной всему стала ссора между болельщиком и юным спортсменом.

"В результате произошедшего конфликта 43-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего подростка. Несовершеннолетнему причинены телесные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится на сайте ведомства.