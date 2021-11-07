НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Меркель зареклась заниматься политикой после ухода с поста канцлера ФРГ

Чем займётся в дальнейшем, она ещё не знает, но пока собирается попеременно читать и спать.

7 ноября, 19:17

Фото © Omer Messinger / Getty Images

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что после ухода со своего поста больше не намерена заниматься политикой.

"Что же касается вопроса о том, чем я займусь. Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне. А сейчас я ещё не знаю, чем я займусь", — сказала она в интервью радиостанции Deutsche Welle.

Меркель раскрыла ощущения в момент отставки

Меркель раскрыла ощущения в момент отставки

При этом она утвердительно ответила на вопрос журналиста, что попеременно собирается читать и спать. Но добавила, что потом в голову ей наверняка придут и другие планы. Просто в течение многих лет она полностью концентрировалась на той повестке дня, которая ей была дана, и всегда приходилось быть наготове.

"Одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается. А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев", — подытожила Меркель.

Меркель назвала самые сложные кризисы на посту канцлера Германии

Меркель назвала самые сложные кризисы на посту канцлера Германии

Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако они продолжат исполнять свои полномочия до формирования нового правительства. Сами же выборы прошли в Германии 26 сентября.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1