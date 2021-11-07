Меркель зареклась заниматься политикой после ухода с поста канцлера ФРГ

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что после ухода со своего поста больше не намерена заниматься политикой.

"Что же касается вопроса о том, чем я займусь. Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне. А сейчас я ещё не знаю, чем я займусь", — сказала она в интервью радиостанции Deutsche Welle.

При этом она утвердительно ответила на вопрос журналиста, что попеременно собирается читать и спать. Но добавила, что потом в голову ей наверняка придут и другие планы. Просто в течение многих лет она полностью концентрировалась на той повестке дня, которая ей была дана, и всегда приходилось быть наготове.