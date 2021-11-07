Меркель зареклась заниматься политикой после ухода с поста канцлера ФРГ
Чем займётся в дальнейшем, она ещё не знает, но пока собирается попеременно читать и спать.
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Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что после ухода со своего поста больше не намерена заниматься политикой.
"Что же касается вопроса о том, чем я займусь. Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне. А сейчас я ещё не знаю, чем я займусь", — сказала она в интервью радиостанции Deutsche Welle.
При этом она утвердительно ответила на вопрос журналиста, что попеременно собирается читать и спать. Но добавила, что потом в голову ей наверняка придут и другие планы. Просто в течение многих лет она полностью концентрировалась на той повестке дня, которая ей была дана, и всегда приходилось быть наготове.
"Одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается. А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев", — подытожила Меркель.
Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако они продолжат исполнять свои полномочия до формирования нового правительства. Сами же выборы прошли в Германии 26 сентября.
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