Тело девушки найдено на севере Москвы
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и личность погибшей устанавливаются.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
На севере Москвы погибла девушка 1998 года рождения, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
"На улице Дубнинской погибла женщина 1998 года рождения", — говорится в сообщении.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Личность погибшей устанавливается.
Ранее Лайф сообщал, что тело мужчины обнаружили в такси Uber в Москве.
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