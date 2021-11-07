НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тело девушки найдено на севере Москвы

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и личность погибшей устанавливаются.

7 ноября, 19:12

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

На севере Москвы погибла девушка 1998 года рождения, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"На улице Дубнинской погибла женщина 1998 года рождения", говорится в сообщении.

В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве 16-летней давности

В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве 16-летней давности

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Личность погибшей устанавливается.

Ранее Лайф сообщал, что тело мужчины обнаружили в такси Uber в Москве.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1