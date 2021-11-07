Взрыв прогремел в центре Багдада

В центре столицы Ирака прогремел взрыв, сообщают Alsumaria TV и Shafaq News со ссылкой на источники.

По их словам, инцидент произошёл неподалёку от престижного района Эль-Каррада. Он входит в особо охраняемую "зелёную зону", где преимущественно находятся иностранные дипмиссии и госучреждения. О причинах произошедшего не сообщается. Информации о пострадавших тоже нет.