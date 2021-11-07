Взрыв прогремел в центре Багдада
Инцидент произошёл неподалёку от района, где находятся госучреждения и иностранные дипмиссии.
Фото © Twitter / Shafaqnews
В центре столицы Ирака прогремел взрыв, сообщают Alsumaria TV и Shafaq News со ссылкой на источники.
По их словам, инцидент произошёл неподалёку от престижного района Эль-Каррада. Он входит в особо охраняемую "зелёную зону", где преимущественно находятся иностранные дипмиссии и госучреждения. О причинах произошедшего не сообщается. Информации о пострадавших тоже нет.
Ранее резиденцию премьера Ирака атаковали беспилотником со взрывчаткой. В результате нападения пострадало десять охранников, сам аль-Казыми в своём твиттере подтвердил, что с ним всё в порядке.
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