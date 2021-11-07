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Взрыв прогремел в центре Багдада

Инцидент произошёл неподалёку от района, где находятся госучреждения и иностранные дипмиссии.

7 ноября, 18:59

Фото © Twitter / Shafaqnews

В центре столицы Ирака прогремел взрыв, сообщают Alsumaria TV и Shafaq News со ссылкой на источники.

По их словам, инцидент произошёл неподалёку от престижного района Эль-Каррада. Он входит в особо охраняемую "зелёную зону", где преимущественно находятся иностранные дипмиссии и госучреждения. О причинах произошедшего не сообщается. Информации о пострадавших тоже нет.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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