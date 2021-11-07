В Подмосковье водитель ВАЗ сбил на переходе женщину с подростком

Водитель автомобиля ВАЗ сбил женщину с подростком на пешеходном переходе в подмосковном Ступине. О ДТП сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.

"В 18:15 в Ступине на улице Андропова у дома 72 водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали два пешехода — женщина и 14-летний несовершеннолетний", — уточнили в главке.

Женщине была оказана помощь на месте, подросток госпитализирован. Обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются.