"Ахмат" переиграл "Нижний Новгород" и закрепился на десятом месте РПЛ

Грозненский "Ахмат" на своём поле переиграл "Нижний Новгород" со счётом 3:1 в матче 14-го тура РПЛ.

Счёт открыл Мохамед Конате. После перерыва Косарев сравнял счёт, однако вскоре автогол Печникова вывел грозненцев вперёд. Точку в игре поставил воспитанник "Краснодара" Уткин, который и установил окончательный счёт в матче.