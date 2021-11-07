НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Ахмат" переиграл "Нижний Новгород" и закрепился на десятом месте РПЛ

А вот команда Александра Кержакова после неплохого начала сезона приблизилась к зоне вылета.

7 ноября, 18:18

Фото © РФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" на своём поле переиграл "Нижний Новгород" со счётом 3:1 в матче 14-го тура РПЛ.

Счёт открыл Мохамед Конате. После перерыва Косарев сравнял счёт, однако вскоре автогол Печникова вывел грозненцев вперёд. Точку в игре поставил воспитанник "Краснодара" Уткин, который и установил окончательный счёт в матче.

Ничья для "Зенита" и "Сочи": "Спартак" в меньшинстве вырвал ничью в дерби с "Локомотивом"

Ничья для "Зенита" и "Сочи": "Спартак" в меньшинстве вырвал ничью в дерби с "Локомотивом"

"Ахмат" с 18 очками закрепился на десятом месте в турнирной таблице, тогда как "Нижний Новгород" после успешного старта откатился вниз, к границе зоны вылета.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1