"Ахмат" переиграл "Нижний Новгород" и закрепился на десятом месте РПЛ
А вот команда Александра Кержакова после неплохого начала сезона приблизилась к зоне вылета.
Фото © РФК "Ахмат"
Грозненский "Ахмат" на своём поле переиграл "Нижний Новгород" со счётом 3:1 в матче 14-го тура РПЛ.
Счёт открыл Мохамед Конате. После перерыва Косарев сравнял счёт, однако вскоре автогол Печникова вывел грозненцев вперёд. Точку в игре поставил воспитанник "Краснодара" Уткин, который и установил окончательный счёт в матче.
"Ахмат" с 18 очками закрепился на десятом месте в турнирной таблице, тогда как "Нижний Новгород" после успешного старта откатился вниз, к границе зоны вылета.
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