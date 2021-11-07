Ничья для "Зенита" и "Сочи": "Спартак" в меньшинстве вырвал ничью в дерби с "Локомотивом"
Команда Маркуса Гисдоля переместилась на четвёртую строчку, тогда как красно-белые находятся лишь на девятом месте.
Фото © ФК "Локомотив"
Московские "Спартак" и "Локомотив" разошлись миром в дерби в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча в Тушине завершилась со счётом 1:1.
Счёт в первом тайме открыл новичок "Локо" Джерано Керк. Немногим позже железнодорожники получили численное преимущество после удаления Руслана Литвинова. Однако воспользоваться этим подшефные Гисдоля не смогли. Зато своим шансом воспользовался "Спартак". Наиль Умяров классно пробил издали после розыгрыша углового.
В итоге "Локомотив" с 25 очками расположился на четвёртом месте по итогам тура, тогда как "Спартак", набрав 19 баллов, находится на девятом месте.
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