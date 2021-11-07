Московские "Спартак" и "Локомотив" разошлись миром в дерби в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча в Тушине завершилась со счётом 1:1.

Счёт в первом тайме открыл новичок "Локо" Джерано Керк. Немногим позже железнодорожники получили численное преимущество после удаления Руслана Литвинова. Однако воспользоваться этим подшефные Гисдоля не смогли. Зато своим шансом воспользовался "Спартак". Наиль Умяров классно пробил издали после розыгрыша углового.